Зеленский выступил с заявлением после объявленного Путиным перемирия на Пасху

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил заявление, где прокомментировал ранее объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие на время Пасхи, сообщает Zakon.kz.

Украинский президент опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале 19 апреля 2025 года.

"Только что докладывал Главком Александр Сырский. Наши силы сегодня продолжали активность на территории Курской области и сохраняют позиции. На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля. А по поводу очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей – сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога", – написал Зеленский.

Сегодня, 19 апреля 2025 года, президент России Владимир Путин объявил перемирие на Пасху в одностороннем порядке.

Российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля по Москве (20:00 по Астане) до 00:00 21 апреля (02:00 по Астане).