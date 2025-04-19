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Мир

Зеленский выступил с заявлением после объявленного Путиным перемирия на Пасху

Владимир Зеленский, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 20:03 Фото: Telegram/Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский выпустил заявление, где прокомментировал ранее объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие на время Пасхи, сообщает Zakon.kz.

Украинский президент опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале 19 апреля 2025 года.

"Только что докладывал Главком Александр Сырский. Наши силы сегодня продолжали активность на территории Курской области и сохраняют позиции. На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля. А по поводу очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей – сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога", – написал Зеленский.

Сегодня, 19 апреля 2025 года, президент России Владимир Путин объявил перемирие на Пасху в одностороннем порядке. 

Российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля по Москве (20:00 по Астане) до 00:00 21 апреля (02:00 по Астане).

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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