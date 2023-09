Жертвами землетрясения в Марокко стали 296 человека

Telegram-каналы пишут, что после толчков рушились здания, переворачивались машины, люди в панике выбегали из своих домов на улицу, чтобы спастись. Власти опасаются повторного землетрясения.

Подземные толчки ощущались от столицы страны - Рабат - до города Сиди-Ифни на юге королевства.

По сообщениям Al-Arabiya, жертвами стали 296 человека. Разрушено больше 30 зданий. Больницы переполнены.

Эпицентр находился примерно в 70 км к юго-западу от Марракеша - одного из крупнейших городов страны с почти миллионным населением. Большинство жителей в панике покинули свои дома из-за страха дальнейших толчков.

It's not looking good at all #Morocco #moroco #sismo pic.twitter.com/yK1W29ixlY

Итоговое количество пострадавших и жертв уточняется.

"Citizens assist rescuers and help them unblock and treat earthquake victims.

A dynamic of national mutual aid is visible in several cities in #moroccoearthquake #Morocco pic.twitter.com/G3ji7atfj2