В Марокко число жертв землетрясения приближается к трем тысячам
Фото: X(Twitter)/@UKinMorocco
Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2901 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.
Как пишет газета Hespress со ссылкой на МВД страны, число пострадавших достигло 5530 человек.
Ранее сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло накануне в Марокко. Позже стало известно о том, что более 2000 человек погибли в результате сильнейшего за 60 лет землетрясения, еще порядка 2000 ранены, следует из данных МВД Марокко.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования королю Мухаммеду VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в области Марракеш-Сафи.
В Марокко объявлен трехдневный траур.
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