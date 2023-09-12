В Марокко число жертв землетрясения приближается к трем тысячам

Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2901 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Hespress со ссылкой на МВД страны, число пострадавших достигло 5530 человек.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло накануне в Марокко. Позже стало известно о том, что более 2000 человек погибли в результате сильнейшего за 60 лет землетрясения, еще порядка 2000 ранены, следует из данных МВД Марокко.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования королю Мухаммеду VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в области Марракеш-Сафи.

В Марокко объявлен трехдневный траур.