Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Марокко число жертв землетрясения приближается к трем тысячам

пострадавшие во время землетрясения Фото: X(Twitter)/@UKinMorocco
Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2901 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Hespress со ссылкой на МВД страны, число пострадавших достигло 5530 человек.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло накануне в Марокко. Позже стало известно о том, что более 2000 человек погибли в результате сильнейшего за 60 лет землетрясения, еще порядка 2000 ранены, следует из данных МВД Марокко.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования королю Мухаммеду VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в области Марракеш-Сафи.

В Марокко объявлен трехдневный траур.

Читайте также

в российской школе отравились дети
В российской школе кишечную инфекцию выявили у 45 человек
поставка украинского зерна
Ситуация в Украине: Польша запретила ввоз зерна с 15 сентября, Крым оценивает ущерб от украинской блокады
Проклятый портрет продали на аукционе
Проклятый портрет маленькой девочки продали за 970 тыс. тенге в Великобритании
Елена Беляева
Марокко
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как казахстанцы отдохнут в октябре
Как казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года
клевер
Любимчики удачи: какие знаки зодиака будет преследовать удача до конца сентября
Налог на ТС, Казахстан, транспортный налог
Отменят ли в Казахстане транспортный налог с 1 января 2025 года
дом
Цены на покупку и аренду жилья в Казахстане повысились
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления