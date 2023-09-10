Социальная сеть Илона Маска подала в суд на Калифорнию

Социальная сеть X (бывший Twitter) американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска подала в суд на Калифорнию из‑за закона штата о модерации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bloomberg, компания X Corp. подала иск в федеральный суд Сакраменто, в котором утверждается, что закон вмешивается в ее внутренние решения, защищенные статьей о свободе слова в Конституции. По утверждению истца, "истинной целью" закона является стремление оказывать давление на компании-владельцы соцсетей, чтобы они удалили проблематичный с точки зрения властей контент.

Отмечается, что в ответ на это губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что закон был разработан для защиты общественности.

Ранее сообщалось, что Илон Маск подвергается расследованию за установку гигантской буквы "X" на вершине штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско.