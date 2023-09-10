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В Гааге в ходе протестов задержали более 2400 экоактивистов

экоактивисты Фото: скриншот видео
Климатические активисты движения Extinction Rebellion Nederland заблокировали крупную автомагистраль в Гааге А12 в знак протеста против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. Полицейские задержали более 2400 протестующих, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня, 9 сентября, мы задержали более 2400 человек на трассе A12…включая десятки несовершеннолетних", – говорится в сообщении полиции Гааги в сети X (бывший Twitter).

Как пишут РИА Новости, протестующие заняли значительную часть трассы, хоть местные власти запретили им блокировать важную для города автомагистраль. Позднее городские власти дали разрешение открыть дорогу для движения. На неоднократные призывы полиции переместиться с трассы в другое место, где разрешена демонстрация, активисты не отреагировали. Для разгона протестующих голландские полицейские применили водометы, затем начались задержания.

Ранее стало известно, что правительство Нидерландов каждый год тратит 37,5 млрд евро на субсидирование ископаемого топлива. При этом кабмин Нидерландов не раз заявлял о планах поэтапно отказываться от всех субсидий на ископаемое топливо в рамках борьбы с климатическими изменениями.

После этого активисты Extinction Rebellion Nederland заявили, что, начиная с субботы, будут каждый день блокировать автотрассу в знак протеста.

Отметим, что в июне экоактивисты в музее Стокгольма размазали краску по картине "Сад художника в Живерни" французского импрессиониста Моне, а также кричали: "климатическая ситуация острая" и "наше здоровье под угрозой".

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