Низкая стоимость авиабилетов возмутила экоактивистов
Фото: Telegram/BILD
Климатические активисты из "Последнего поколения" провели акцию протеста в аэропорту Штутгарта, сообщает Zakon.kz.
По данным Telegram-канала BILD, 18 мая в терминале № 3 активисты легли на пол аэропорта. Полиция насчитала порядка 100 человек.
Фото: Telegram/BILD
Примерно через час и 45 минут лидер климатических активистов объявил о завершении митинга. Однако некоторые отказались прекратить свой протест. Акцию приурочили в знак несогласия со слишком низкой стоимостью авиабилетов.
Фото: Telegram/BILD
Ранее аэропорт Мюнхена был вынужден закрыться на два часа после того, как протестующие против изменения климата приклеились к взлетно-посадочной полосе.
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