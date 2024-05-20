Низкая стоимость авиабилетов возмутила экоактивистов

Климатические активисты из "Последнего поколения" провели акцию протеста в аэропорту Штутгарта, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала BILD, 18 мая в терминале № 3 активисты легли на пол аэропорта. Полиция насчитала порядка 100 человек.

Фото: Telegram/BILD

Примерно через час и 45 минут лидер климатических активистов объявил о завершении митинга. Однако некоторые отказались прекратить свой протест. Акцию приурочили в знак несогласия со слишком низкой стоимостью авиабилетов.

Фото: Telegram/BILD

Ранее аэропорт Мюнхена был вынужден закрыться на два часа после того, как протестующие против изменения климата приклеились к взлетно-посадочной полосе.