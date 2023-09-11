Платья принцессы Дианы продали на аукционе за 754 млн тенге

Три платья, принадлежавших погибшей в 1997 принцессе Уэльской леди Диане, продали на аукционе в Калифорнии за 1,3 млн фунтов стерлингов (более 754,8 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, аукцион состоялся в Беверли-Хиллз. Каждое из трех платьев, принадлежавших принцессе Диане, ушло с молотка более чем за полмиллиона долларов.

Красное шелковое платье работы дизайнера Брюса Олдфилда, в котором Диана появилась на премьере фильма "Горячие головы" в 1991 году, продали за 458,5 тысячи фунтов – почти втрое дороже стартовой цены. За такую же сумму приобрели черно-зеленое платье, в котором принцесса посещала светское мероприятие в Торонто. Третий лот, черно-белое платье, которое изначально оценивали в 48 тысяч фунтов, в итоге ушло с торгов за 407,5 тысячи.

Все три платья последние 26 лет хранились в коллекции американской бизнес-леди, которая приобрела их на аукционе в 1997 году, за пару месяцев до гибели Дианы. Тогда все они обошлись покупательнице "всего" в 120 тысяч фунтов (69,6 млн тенге). Сейчас платья вновь выставили на аукцион в связи со смертью предыдущей владелицы. Организаторы торгов заявили, что интерес коллекционеров к предметам гардероба принцессы "превзошел все ожидания".

Леди Диана была женой наследника британского престола принца Чарльза (ныне короля Великобритании Карла III) с 1981 по 1996 годы. Она была крайне популярна, а ее трагическая гибель в 1997 году сделала ее образ культовым.

Еще одно из платьев Дианы выставляли на аукцион в начале 2023 года.