Свитер принцессы Дианы продали за 515 млн тенге

Свитер принцессы Дианы продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 1,1 млн долларов (515 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Речь идет о трикотажном изделии красного цвета с изображенной на груди черной овцой среди овец белого цвета.

Свитер обнаружила у себя на чердаке одна из его создательниц – Джоанна Осборн. Покупатель, имя которого не называется, приобрел указанный лот за 1,1 миллиона долларов. Таким образом свитер стал самой дорогой проданной вещью из коллекции принцессы Уэльской.



Принцесса Диана впервые надела этот свитер на матч по поло в июне 1981 года. Его дизайнеры – основатели модного бренда Warm & Wonderful Салли Мьюир и Джоанна Осборн – спустя несколько недель после мероприятия получили письмо из Букингемского дворца с просьбой перешить изделие. По их словам, в заявлении было сказано, что вещь повреждена.

