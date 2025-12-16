#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Мир

Один ученик погиб: подросток в балаклаве устроил поножовщину в элитной школе в Подмосковье

, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 12:44
Нападавший ранил четырех человек. Один ребенок, четвероклассник, предварительно скончался, сообщает Zakon.kz.

Подросток с ножом напал на Успенскую СОШ в элитном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Школьник успел ранить ножом троих учащихся и охранника, когда тот пытался его задержать, пишут российские СМИ 16 декабря 2025 года.

Сотрудники полиции провели переговоры с нападавшим, на место происшествия прибыл отряд ОМОН. Остальные ученики были оперативно эвакуированы из здания школы.

Нападавший школьник взял в заложники минимум одного ученика. По данным SHOT, он заперся вместе с ребенком в одном из кабинетов. Затем, по последней информации, подростка задержали – кабинет, где он прятался, взял штурмом спецназ.

Нападавшим оказался 15-летний ученик этой же школы, пишут СМИ. Мотивы выясняются.

Сейчас службы проверяют кабинеты учебного заведения на предмет наличия возможного взрывного устройства.

Следственный комитет России сообщил, что по факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты регионального СК России. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

В октябре между школьниками в ЗКО произошла поножовщина.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Психически больной подросток устроил поножовщину в российской школе
12:15, 11 сентября 2023
Психически больной подросток устроил поножовщину в российской школе
В Актобе подросток на скутере погиб в ДТП
14:44, 29 июня 2023
В Актобе подросток на скутере погиб в ДТП
15-летний подросток расстрелял учеников в школе в Бразилии
19:43, 23 октября 2023
15-летний подросток расстрелял учеников в школе в Бразилии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: