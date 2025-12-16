Один ученик погиб: подросток в балаклаве устроил поножовщину в элитной школе в Подмосковье

Нападавший ранил четырех человек. Один ребенок, четвероклассник, предварительно скончался, сообщает Zakon.kz.

Подросток с ножом напал на Успенскую СОШ в элитном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Школьник успел ранить ножом троих учащихся и охранника, когда тот пытался его задержать, пишут российские СМИ 16 декабря 2025 года.

Сотрудники полиции провели переговоры с нападавшим, на место происшествия прибыл отряд ОМОН. Остальные ученики были оперативно эвакуированы из здания школы.

Нападавший школьник взял в заложники минимум одного ученика. По данным SHOT, он заперся вместе с ребенком в одном из кабинетов. Затем, по последней информации, подростка задержали – кабинет, где он прятался, взял штурмом спецназ.

Нападавшим оказался 15-летний ученик этой же школы, пишут СМИ. Мотивы выясняются.

Сейчас службы проверяют кабинеты учебного заведения на предмет наличия возможного взрывного устройства.

Следственный комитет России сообщил, что по факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты регионального СК России. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

В октябре между школьниками в ЗКО произошла поножовщина.