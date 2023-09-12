Умер ученый, клонировавший овечку Долли

Профессор Ян Уилмут умер на 80-м году жизни. Он входил в состав группы специалистов Рослинского института при Эдинбургском университете, которая в 1996 году успешно клонировала овечку Долли, сообщает Zakon.kz.

Вице-канцлер Эдинбургского университета Питер Матисон заявил, что Ян Уилмут "был титаном научного мира", сообщает Sky News.

В 2012 году Уилмут ушел на пенсию, а шесть лет спустя узнал о диагнозе "болезнь Паркинсона".

Овечку Долли представили миру 22 февраля 1997 года. Ее белое лицо было одним из первых признаков того, что она является клоном, поскольку если бы она была генетически связана со своей биологической матерью, то родилась бы с черным лицом.

Овечка прожила нормальную жизнь до 2003 года, и умерла в возрасте шести лет.



Ян Уилмут ранее выражал надежду, что клонирование позволит избежать вымирания видов. А создание Долли проложило путь к потенциальному лечению дегенеративных заболеваний стволовыми клетками.