Самолет с казахстанцами на борту экстренно сел на поле в Новосибирской области

На борту самолета Airbus A320, совершившего экстренную посадку в Новосибирской области находились четверо граждан Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Baza, сейчас все пассажиры находятся в пункте временного размещения в местном Доме культуры.

Самолет приземлился на пшеничное поле в Убинском районе, примерно в 180 км от Новосибирска. На борту было 170 человек, включая 23 ребенка, никто не пострадал. Авиакомпания подтвердила, что экстренная посадка прошла успешно и без происшествий.

Из Омска для организации помощи вылетел Ан-26 со спасателями, в район ЧП направили автобусы.

Прокуратура начала проверку.

Новосибирский губернатор заявил, что хоть никакая медпомощь не потребовалась, врачи остаются на месте.

