Самолет с казахстанцами на борту экстренно сел на поле в Новосибирской области
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
На борту самолета Airbus A320, совершившего экстренную посадку в Новосибирской области находились четверо граждан Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По данным Telegram-канала Baza, сейчас все пассажиры находятся в пункте временного размещения в местном Доме культуры.
Самолет приземлился на пшеничное поле в Убинском районе, примерно в 180 км от Новосибирска. На борту было 170 человек, включая 23 ребенка, никто не пострадал. Авиакомпания подтвердила, что экстренная посадка прошла успешно и без происшествий.
Из Омска для организации помощи вылетел Ан-26 со спасателями, в район ЧП направили автобусы.
Прокуратура начала проверку.
Новосибирский губернатор заявил, что хоть никакая медпомощь не потребовалась, врачи остаются на месте.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript