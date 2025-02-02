Самолет узбекской авиакомпании экстренно сел в Туркменистане

1 февраля самолет узбекской авиакомпании Centrum Air совершил экстренную посадку в туркменском городе Мары, сообщает Zakon.kz.

На рейсе Centrum Air номер C6 3336 типа A321neo, летевший из Медины в Фергану, была обнаружена утечка масла в двигателе во время пролета над воздушным пространством Туркменистана, передает пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале. После получения уведомления от командира воздушного судна было принято решение направить резервный самолет типа A321neo в аэропорт Мары.

"После оперативного прибытия резервного борта в аэропорт Мары, пассажиры и их багаж были благополучно перевезены в аэропорт Ферганы на резервном самолете", – говорится в сообщении.

Причиной инцидента оказалась течь масла в двигателя. По данным авиакомпании, она уже устранена и самолет выполнит технический рейс в Ташкент без пассажиров.

Фото: flightradar24

"Если это Centrum Аir, то такие вещи вполне ожидаемы. У этой авиакомпании вечно проблемы", – отметили интернет-пользователи.

В конце января на авиарейсе Ташкент – Нью-Йорк родился ребенок.