Запрет на ввоз яблок ввели в Казахстане
Фото: Zakon.kz
И.о. министра сельского хозяйства подписал приказ от 1 сентября 2026 года "О введении запрета на ввоз яблок на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, с 3 сентября по 31 декабря 2026 года включительно введен запрет на ввоз на территорию РК всеми видами транспорта яблок из третьих стран и государств-членов ЕАЭС.
Исключение составляют:
- перевозки яблок транзитом через территорию РК, в том числе их перемещения с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию РК при условии, что местом назначения товаров не является Казахстан;
- яблоки, помещенные под таможенную процедуру экспорта в государстве отправления до 3 сентября, при условии представления экспортной декларации на товары, а также транспортных документов, подтверждающих отправление указанных товаров до дня 3 сентября, а в случаях перевозки товаров под таможенной процедурой таможенного транзита – транзитной декларации;
- яблоки, фактически ввезенные в Казахстан до 3 сентября, в том числе находящиеся на временном хранении, при условии представления документов, подтверждающих фактический ввоз указанных товаров на территорию РК до дня введения в действие настоящего приказа.
В министерстве пояснили, что данная мера будет способствовать поддержке отечественных производителей и обеспечению стабильного сбыта продукции.
Приказ введен в действие с 3 сентября.
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