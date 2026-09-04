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Право

Запрет на ввоз яблок ввели в Казахстане

Супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, фрукты, фруктовый отдел, яблоки, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 10:46 Фото: Zakon.kz
И.о. министра сельского хозяйства подписал приказ от 1 сентября 2026 года "О введении запрета на ввоз яблок на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, с 3 сентября по 31 декабря 2026 года включительно введен запрет на ввоз на территорию РК всеми видами транспорта яблок из третьих стран и государств-членов ЕАЭС.

Исключение составляют:

  • перевозки яблок транзитом через территорию РК, в том числе их перемещения с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию РК при условии, что местом назначения товаров не является Казахстан;
  • яблоки, помещенные под таможенную процедуру экспорта в государстве отправления до 3 сентября, при условии представления экспортной декларации на товары, а также транспортных документов, подтверждающих отправление указанных товаров до дня 3 сентября, а в случаях перевозки товаров под таможенной процедурой таможенного транзита – транзитной декларации;
  • яблоки, фактически ввезенные в Казахстан до 3 сентября, в том числе находящиеся на временном хранении, при условии представления документов, подтверждающих фактический ввоз указанных товаров на территорию РК до дня введения в действие настоящего приказа.

В министерстве пояснили, что данная мера будет способствовать поддержке отечественных производителей и обеспечению стабильного сбыта продукции.

Приказ введен в действие с 3 сентября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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