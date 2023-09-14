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Катя Лель узнала в найденных в Мексике "инопланетянах" похитителей своих зубов

певица Фото: Instagram/katyalelofficial
Российская певица Катя Лель рассказала, что узнала в найденных в Мексике "инопланетянах" похитителей своих зубов, сообщает Zakon.kz.

Изданию Life она заявила, что 30 лет назад она общалась с похожими обитателями других планет, которые в 16 лет украли у нее все зубы.

"Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда", – рассказала она.

Между тем, откуда у нее нынешние зубы, она не уточнила.

До этого правительство Мексики продемонстрировало два тела "инопланетян" во время слушания.

Тела якобы пришельцев представил общественности уфолог Хайме Мауссан. В своем выступлении мужчина рассказал, что эти два объекта были найдены во время археологических раскопок на территории Перу. Кроме того, специалист под присягой сообщил, что анализ их останков показал несоответствие с элементами земной эволюции.

Отметим, что в апреле Илон Маск признался, что не знает, существует ли инопланетная жизнь. Он также заявил, что не смог бы сохранить информацию в тайне, если их обнаружат.

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