Катя Лель рассказала, какой дар ей помогли раскрыть инопланетяне

Российская певица Катя Лель рассекретила свой сверхъестественный дар, который ей подарили инопланетяне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Страсти", артистка уверена, что у нее пробудился дар исцеления, который забирает у нее много сил. Но желание помогать людям от этого не исчезает.

"Если ты должен жить во благо людям, значит, ты должен это делать. Поэтому я стараюсь помогать людям, знакомым, незнакомым, по зову своего сердца", – заявила Лель.

По ее словам, данные ей способности певица может применять и по отношению к себе самой.

"Все время я благодарю за то, что это есть во мне, благодарю, что могу помогать людям", – говорит Лель.

Ранее сообщалось, что Катя Лель раскрыла планы инопланетян насчет человечества.