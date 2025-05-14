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Культура и шоу-бизнес

Катя Лель рассказала, какой дар ей помогли раскрыть инопланетяне

Катя Лель рассекретила свой дар, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 18:49 Фото: Instagram/katyalelofficial
Российская певица Катя Лель рассекретила свой сверхъестественный дар, который ей подарили инопланетяне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Страсти", артистка уверена, что у нее пробудился дар исцеления, который забирает у нее много сил. Но желание помогать людям от этого не исчезает.

"Если ты должен жить во благо людям, значит, ты должен это делать. Поэтому я стараюсь помогать людям, знакомым, незнакомым, по зову своего сердца", – заявила Лель.

По ее словам, данные ей способности певица может применять и по отношению к себе самой.

"Все время я благодарю за то, что это есть во мне, благодарю, что могу помогать людям", – говорит Лель.

Ранее сообщалось, что Катя Лель раскрыла планы инопланетян насчет человечества.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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