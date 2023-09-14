Илон Маск отказался отвечать, стоили ли его "невежество и эгоизм жизни украинцам"

Бизнесмена, стоящего за компаниями SpaceX, Tesla и X, обвиняют в том, что он оказал содействие Владимиру Путину, отказав ему в использовании своей спутниковой сети, сообщает Zakon.kz.

В сентябре 2022 года украинские военные планировали использовать спутники Starlink для атаки беспилотников на российскую военно-морскую базу, но Маск не позволил этого сделать.



Миллиардер отказался отвечать на вопросы Sky News о предотвращении нападения украинских военных кораблей на российские.

Отмечается, что в войне с Россией Украина в значительной степени полагается на сеть Starlink, принадлежащую Маску.

"Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX стала бы явным соучастником крупного акта войны и эскалации конфликта". Илон Маск

Старший советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что его отказ стал причиной гибели мирных жителей и детей. Он заявил, что это решение – "цена коктейля из невежества и большого эго".

