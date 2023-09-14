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Задержание замдиректора рынка "Алтын Орда": кыргызский омбудсмен обратилась к казахстанскому коллеге

бывший замдиректора рынка Алтын Орда Фото: Facebook/Эрмек Маркабаев
Омбудсмен Джамиля Джаманбаева обратилась к уполномоченному по правам человека Казахстана Артуру Ластеву за помощью в оказании содействия в защите прав гражданина Кыргызстана Эрмека Маркабаева, которого задержали в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Ранее в институт омбудсмена Кыргызстана обратилась сестра Эрмека Маркабаева Жылдыз. Она просила защитить права брата и оказать содействие в возвращении его на родину, сообщает 24.kg.

Исполнительного директора одного из крупнейших рынков в Алматы "Алтын Орда" Эрмека Маркабаева сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали 2 июня.

По словам адвоката, задержание провели в нарушение закона. По данным юриста, в видео задержания есть моменты, как Маркабаеву подкидывают в карман сверток с порошкообразным содержимым.

Институт омбудсмена КР направил запрос в МИД с призывом обеспечить защиту прав гражданина Кыргызстана. В ведомстве в свою очередь ответили, что с их стороны принимаются меры по оказанию правовых и консульских услуг, а также по дипломатическим каналам были направлены соответствующие ноты.

Сотрудники Генерального консульства КР провели беседу с задержанным. Эрмек Маркабаев рассказал, что ему действительно подкинули наркотики, чтобы оказать на него давление, шантажировали и запугивали, грозили отобрать у него 20% рынка.

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева направила официальный запрос уполномоченному по правам человека в РК Артуру Ластаеву 5 сентября. 8 сентября письмо передали соответствующим сотрудникам института омбудсмена Казахстана.

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