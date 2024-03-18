Иван Ургант заявил, что никогда не уезжал из России

Российский телеведущий Иван Ургант 18 марта сообщил, что никогда не уезжал из Российской Федерации, сообщает Zakon.kz.

Об этом известный телеведущий рассказал корреспонденту SHOT.

"Я из России никуда не уезжал", – сказал он.

При этом Иван Ургант на вопрос о том, когда вернется на телевидение, отвечать не стал.

Пообщаться с Ургантом журналистам удалось после церемонии прощания с народным артистом РФ Александром Ширвиндтом.

Как пишет Ura.news, Иван Ургант произнес речь на церемонии. Он отметил, что в его сердце всегда будет место для Ширвиндта.

"В моем сердце всегда есть место для Ширвиндта. Всегда я буду сравнивать что-то с тем, как бы сказал Ширвиндт, как бы он отреагировал, как бы он пошутил, как бы он всегда нашел, что сказать", – заявил Ургант.

Ранее сообщалось, что Александр Ширвиндт умер в возрасте 89 лет в больнице.



На счету Александра Ширвиндта 134 фильма и участие в 125 кинопроектах. Широкой публике он известен по таким фильмам, как "Ирония судьбы, или С легким паром", "Самая обаятельная и привлекательная", "Вокзал для двоих", "Отпуск за свой счет", "12 стульев" и многим другим.