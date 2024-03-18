Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Иван Ургант заявил, что никогда не уезжал из России

Иван Ургант заявил, что никогда не уезжал из России , фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 20:38 Фото: Instagram/urgantcom
Российский телеведущий Иван Ургант 18 марта сообщил, что никогда не уезжал из Российской Федерации, сообщает Zakon.kz.

Об этом известный телеведущий рассказал корреспонденту SHOT. 

"Я из России никуда не уезжал", – сказал он. 

При этом Иван Ургант на вопрос о том, когда вернется на телевидение, отвечать не стал.

Пообщаться с Ургантом журналистам удалось после церемонии прощания с народным артистом РФ Александром Ширвиндтом.

Как пишет Ura.news, Иван Ургант произнес речь на церемонии. Он отметил, что в его сердце всегда будет место для Ширвиндта.

"В моем сердце всегда есть место для Ширвиндта. Всегда я буду сравнивать что-то с тем, как бы сказал Ширвиндт, как бы он отреагировал, как бы он пошутил, как бы он всегда нашел, что сказать", – заявил Ургант.

Ранее сообщалось, что Александр Ширвиндт умер в возрасте 89 лет в больнице.

На счету Александра Ширвиндта 134 фильма и участие в 125 кинопроектах. Широкой публике он известен по таким фильмам, как "Ирония судьбы, или С легким паром", "Самая обаятельная и привлекательная", "Вокзал для двоих", "Отпуск за свой счет", "12 стульев" и многим другим.

Читайте также

Али Окапов посвятил песню своему отцу
Али Окапов посвятил песню своему отцу
Хит &quot;Жүрек&quot; казахстанского певца Adam завоевывает Азию
Хит "Жүрек" казахстанского певца Adam завоевывает Азию
Ковбои из США и казахские наездники обменяются опытом в Астане
Ковбои из США и казахские наездники обменяются опытом в Астане
Диана Абдуллаева
Россия Ургант Иван
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Бытовая техника
Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к казахстанцам
Поручения Токаева в действии: в МВД взялись за любителей насвая
Поручения Токаева в действии: в МВД взялись за любителей насвая
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: