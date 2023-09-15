В Ливии число погибших в результате наводнений превысило 11 тысяч

Ливийский Красный Полумесяц заявил о том, что число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тыс., сообщает Zakon.kz.

"Число жертв в результате наводнений превысило 11 тыс., а пропавших без вести составляет около 20 тыс.", – говорится в сообщении телеканала Al-Arabiya.

Ранее мэр города Абдельманам аль-Гайси в эфире телеканала Al-Arabiya сообщил, что число погибших может достигнуть 18-20 тыс.

В воскресенье из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии. Причиной широкомасштабного наводнения в этой североафриканской стране стал средиземноморский шторм "Дэниэл".