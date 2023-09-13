СМИ: Число жертв наводнения в Ливии выросло до пяти тысяч

По последним данным представителей Красного креста и Красного полумесяца, количество погибших в Ливии в результате наводнений увеличилось до пяти тысяч человек. Пропавшими считаются десять тысяч, сообщает Zakon.kz.

Число жертв наводнения в Ливии продолжает расти. Данные регулярно обновляются, их сообщают представители Красного креста. Согласно последним данным, которые предоставила 12 сентября Тамер Рамадан, глава делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Ливии, число погибших "огромно". Об этом пишет CNN.

"По меньшей мере 5 300 человек считаются погибшими, сообщило во вторник министерство внутренних дел восточного правительства Ливии. 10 000 числятся, как пропавшие без вести", – пишет издание.

Власти Дерна, наиболее пострадавшего от наводнений, заявляют, что у них "не хватает рук" для работ по разбору завалов, оставшихся после разрушительного наводнения. В городе потоками воды смыло целые кварталы.





Libya 🇱🇾



Libyan health minister says flooding death toll could reach 10,000!!!



Ya Rabb accept the drowned as martyrs.



(ameen) pic.twitter.com/WdehM2HIGV — Jeathro Abdul Jamyle 𝕏 (@TodayMakeTawbah) September 11, 2023

Как пишет Al Jazeera со ссылкой на мэра города, "по меньшей мере 20 процентов города разрушено". При этом, помощь извне в страну начала поступать только накануне, 12 сентября, на третьи сутки после наводнения.

"На видеороликах, размещенных в Интернете местными жителями, видны большие полосы грязи и обломков там, где бушующая вода смыла кварталы на обоих берегах реки, которая и разлилась до огромных масштабов. У многоэтажных жилых домов, которые когда-то стояли далеко от реки, были сорваны фасады и обрушились бетонные полы", – сообщает сайт издания.

Причиной широкомасштабного наводнения в этой североафриканской стране стал средиземноморский шторм "Дэниэл". Об этом заявили ряд мировых СМИ. Официально власти Ливии комментариев пока не дали.