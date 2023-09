СМИ: Число жертв наводнения в Ливии выросло до пяти тысяч

Число жертв наводнения в Ливии продолжает расти. Данные регулярно обновляются, их сообщают представители Красного креста. Согласно последним данным, которые предоставила 12 сентября Тамер Рамадан, глава делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Ливии, число погибших "огромно". Об этом пишет CNN.

Власти Дерна, наиболее пострадавшего от наводнений, заявляют, что у них "не хватает рук" для работ по разбору завалов, оставшихся после разрушительного наводнения. В городе потоками воды смыло целые кварталы.

Libya 🇱🇾



Libyan health minister says flooding death toll could reach 10,000!!!



Ya Rabb accept the drowned as martyrs.



pic.twitter.com/WdehM2HIGV