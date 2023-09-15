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Шнобелевскую премию-2023 присудили за изучение мертвых пауков и волос в носу

Шнобелевскую премию-2023 присудили за изучение мертвых пауков и волос в носу Фото: pixabay
Гарвардский университет объявил лауреатов Шнобелевской премии 2023 года. Эту награду ежегодно вручают за самые абсурдные научные исследования, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Шнобелевской премии, в 2023 году ее присудили в следующих номинациях:

  • химия и геология – польскому палеонтологу Яну Заласевичу за статью о том, почему многие ученые любят облизывать камни;
  • литература – команде исследователей из Франции, Великобритании, Малайзии и Финляндии за анализ ощущений, которые возникают у людей, произносящих одно слово "много-много-много-много-много-много-много раз";
  • машиностроение – группе ученых из Индии, Китая, Малайзии и США за успешное оживление мертвых пауков для того, чтобы с их помощью хватать разные предметы;
  • здравоохранение – ученым из Южной Кореи и США за создание "умного туалета", автоматически анализирующего человеческие выделения;
  • коммуникации – международной группе исследователей, изучавших умственную деятельность людей, которые умеют говорить задом наперед;
  • медицина – команде ученых из США, Канады, Македонии, Ирана и Вьетнама, которые выясняли, одинаково ли количество волос в правой и левой ноздре у человека;
  • питание – японским ученым Хомеи Миясите и Хироми Накамуре за статью о том, меняют ли электронные палочки для еды и трубочки для питья вкус пищи;
  • образование – коллективу исследователей из семи стран за добросовестное изучение разных видов скуки, которую испытывают студенты и преподаватели на парах;
  • психология – трем американским психологам, которые выяснили, сколько прохожих остановятся и посмотрят вверх, если увидят незнакомца, который стоит и смотрит вверх;
  • физика – ученым из Испании, Франции, Швейцарии и Великобритании, которые выясняли, как смешивание океанской воды влияет на половое поведение анчоусов.

Шнобелевская премия – шуточная награда, которую ежегодно вручают за открытия, которые "сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься". Премия составляет 10 трлн долларов Зимбабве (около 10 долларов США).

Ранее сообщалось, что ученые установили связь между газировкой и слабоумием.

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