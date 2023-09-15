Родители воспитывают независимость и воображение вместо послушания – исследование

Согласно результатам исследования, проведенного в 24 странах, британцы придают меньше значения воспитанию в детях послушания. Вместо этого они все больше ценят трудолюбие, независимость и воображение, сообщает Zakon.kz.

Британцы занимают 20-е место по послушанию и 23-е по ответственности среди качеств, которым следует учить детей. Столь же низкие оценки они получили за бережливость и экономию денег, а также за приверженность какой-либо религии, сообщает The Guardian.

Современные британские родители придают большое значение обучению детей не быть эгоистами, иметь воображение и хорошие манеры.

Директор Института политики при Королевском колледже Лондона Бобби Даффи, возглавлявший исследование, сказал, что полученные результаты отражают культурный сдвиг в Великобритании и многих более богатых странах "от сосредоточения на ценностях безопасности к самовыражению".

"Поскольку наши основные потребности удовлетворены, мы можем больше сосредоточиться на том, чтобы быть самими собой и быть более открытыми для новых идей. Это происходит параллельно с отказом от некоторых ключевых норм, которые традиционно придавали большее значение послушанию, таких как привязанность к организованным религиям, и находит отражение в нашем значительно возросшем принятии широкого спектра стилей жизни и характеристик, будь то сексуальность, этническая принадлежность или религия". Бобби Даффи

По словам Даффи, акцент на трудолюбии, вероятно, отражает "повышенное внимание к важности академических успехов для подготовки наших детей к работе в условиях растущей конкуренции на рынке труда".

В верхней части таблицы по приоритету послушания оказались Нигерия, Мексика и Египет. Южная Корея, Норвегия, Япония и Швеция поставили воображение выше Великобритании, а Индонезия и Египет – ниже. США заняли самое низкое место по приоритету хороших манер.

В Великобритании с 1990 года воображение как ценное качество выросло с 18% до 37%, трудолюбие – с 29% до 48%, а настойчивость и независимость – на 10 процентных пунктов. Однако если в 1998 году послушание достигло своего пика в 50%, то сейчас его ценят лишь 11% британских родителей.

Хотя все поколения ценят послушание меньше, чем в прошлом, представители поколения Z, родившиеся в период с 1997 по 2013 год, меньше заботятся о хороших манерах и отсутствии эгоизма, чем старшее поколение.

Великобритания также занимает низкое место по мнению о том, что рождение детей – это общественный долг: такого мнения придерживаются всего 11% людей, что ниже только в США и Швеции. На другом конце находятся Филиппины, Нигерия и Индонезия, где более трех четвертей считают рождение детей общественным долгом.

Британцы также занимают низкие позиции по мнению о том, что дети обязаны заботиться о своих родителях, – так считает только 31%, в то время как в Китае и Египте этот показатель составляет 98%.