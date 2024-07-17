Казахстанцы стали больше доверять полиции, прокуратуре и судам – исследование

Согласно результатам выборочного исследования, у жителей страны растет доверие к правоохранительным органам и судебной системе, сообщает Zakon.kz.

Бюро национальной статистики предоставило данные по результатам выборочного исследования по "Уровню доверия населения правоохранительным органам и судебной системе". Опрос респондентов проводился в апреле-мае 2024 года во всех регионах республики как городского населения, так и сельского.

Безопасность граждан

Вместе с тем стало известно, насколько казахстанцы чувствуют себя в безопасности.

Как сообщается на официальном сайте Нацстатистики, в районе своего проживания в полной безопасности себя чувствуют 64% опрошенных;

достаточно безопасно – 29,4%;

небезопасно – 5,4%;

совсем не безопасно – 0,6%;

затруднились ответить – 0,6%.

Согласно ответам респондентов, основными причинами небезопасности является страх подвергнуться нападению – 26,7%, страх выходить одному – 19,4% и состояние здоровья – 19,1%.

При этом женщины чувствуют себя в полной безопасности меньше, чем мужчины, – 70% и 58,5%, соответственно.

В разрезе регионов в полной безопасности чувствуют себя жители Жамбылской области – 76,5% из опрошенных, а меньше всех – в Восточно-Казахстанской – 45,7%.

Если сравнивать население городской и сельской местностей, оказалось, что 65,5% опрошенных сельчан чувствуют себя в полной безопасности, в то время как среди горожан лишь 63,1%.

Согласно ответам респондентов, основными причинами небезопасности являются недостаточное освещение – 21,4%, страх подвергнуться нападению – 16% и страх выходить одному – 16,7%. При этом среди женщин 17,5% чувствуют себя небезопасно из-за страха подвергнуться нападению.

Доверие к правоохранителям

Фото: stat.gov.kz

Относительно доверия прокуратуре приведены следующие данные:

По итогам обследования доля лиц, доверяющих прокуратуре, составила 66%;

частично доверяющих – 24,1%;

скорее не доверяющих – 3%;

не доверяющих – 2,3%.

Доля тех, кто затруднился отвечать, составила 4,6%.

Удельный вес доверяющих полиции составил 61,6%;

частично доверяющих – 27%;

скорее не доверяющих – 4,4%;

не доверяющих – 4,6%;

2,5% респондентов затруднились ответить.

Доля доверяющих антикоррупционной службе составила 50,9%,

частично доверяющих – 28,7%;

скорее не доверяющих – 4,9%;

не доверяющих – 4,1%.

Доля тех, кто выбрал ответ "затрудняюсь ответить", составила 11,4%.

Удельный вес доверяющих противопожарной службе составил 79,4%;

частично доверяющих – 16,4%;

скорее не доверяющих – 0,9%;

не доверяющих – 0,4%.

Доля тех, кто затруднился ответить, составила 2,8%.

Доверяющих службе экономических расследований – 47,8%;

частично доверяющих – 29%;

скорее не доверяющих – 5,2%;

не доверяющих – 2,9%;

15% опрошенных затруднились с ответом.

Доверяющих судебной системе оказалось 61,8%;

частично доверяющих – 25,9%;

скорее не доверяющих – 3,4%;

не доверяющих – 2,9%;

затруднились ответить – 6%.

Выборочное исследование по уровню доверия населения правоохранительным органам и судебной системе проводится дважды в год. В нынешнем исследовании приняли участие 18 005 домашних хозяйств, отобранных выборочным методом, или 0,35% от общего числа домашних хозяйств в республике. При проведении выборочного обследования опрашивался один член домашнего хозяйства в возрасте от 15 до 80 лет.

Выяснение уровня доверия граждан правоохранительным органам, сбор данных о восприятии собственной безопасности и субъективной оценке уровня преступности, а также получение сведений о правонарушениях осуществлялось путем опроса населения и записи сведений в статистическую форму. Интервьюеры посещали казахстанцев дома, собирая необходимые статистические сведения.

Отмечается, что показатели обследования приведены с распространением на все население. В отдельных случаях данные округлялись.

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