Казахстанцы стали больше доверять полиции, прокуратуре и судам – исследование
Бюро национальной статистики предоставило данные по результатам выборочного исследования по "Уровню доверия населения правоохранительным органам и судебной системе". Опрос респондентов проводился в апреле-мае 2024 года во всех регионах республики как городского населения, так и сельского.
Безопасность граждан
Вместе с тем стало известно, насколько казахстанцы чувствуют себя в безопасности.
Как сообщается на официальном сайте Нацстатистики, в районе своего проживания в полной безопасности себя чувствуют 64% опрошенных;
- достаточно безопасно – 29,4%;
- небезопасно – 5,4%;
- совсем не безопасно – 0,6%;
- затруднились ответить – 0,6%.
Согласно ответам респондентов, основными причинами небезопасности является страх подвергнуться нападению – 26,7%, страх выходить одному – 19,4% и состояние здоровья – 19,1%.
При этом женщины чувствуют себя в полной безопасности меньше, чем мужчины, – 70% и 58,5%, соответственно.
В разрезе регионов в полной безопасности чувствуют себя жители Жамбылской области – 76,5% из опрошенных, а меньше всех – в Восточно-Казахстанской – 45,7%.
Если сравнивать население городской и сельской местностей, оказалось, что 65,5% опрошенных сельчан чувствуют себя в полной безопасности, в то время как среди горожан лишь 63,1%.
Согласно ответам респондентов, основными причинами небезопасности являются недостаточное освещение – 21,4%, страх подвергнуться нападению – 16% и страх выходить одному – 16,7%. При этом среди женщин 17,5% чувствуют себя небезопасно из-за страха подвергнуться нападению.
Доверие к правоохранителям
Фото: stat.gov.kz
Относительно доверия прокуратуре приведены следующие данные:
По итогам обследования доля лиц, доверяющих прокуратуре, составила 66%;
- частично доверяющих – 24,1%;
- скорее не доверяющих – 3%;
- не доверяющих – 2,3%.
Доля тех, кто затруднился отвечать, составила 4,6%.
Удельный вес доверяющих полиции составил 61,6%;
- частично доверяющих – 27%;
- скорее не доверяющих – 4,4%;
- не доверяющих – 4,6%;
- 2,5% респондентов затруднились ответить.
Доля доверяющих антикоррупционной службе составила 50,9%,
- частично доверяющих – 28,7%;
- скорее не доверяющих – 4,9%;
- не доверяющих – 4,1%.
Доля тех, кто выбрал ответ "затрудняюсь ответить", составила 11,4%.
Удельный вес доверяющих противопожарной службе составил 79,4%;
- частично доверяющих – 16,4%;
- скорее не доверяющих – 0,9%;
- не доверяющих – 0,4%.
Доля тех, кто затруднился ответить, составила 2,8%.
Доверяющих службе экономических расследований – 47,8%;
- частично доверяющих – 29%;
- скорее не доверяющих – 5,2%;
- не доверяющих – 2,9%;
- 15% опрошенных затруднились с ответом.
Доверяющих судебной системе оказалось 61,8%;
- частично доверяющих – 25,9%;
- скорее не доверяющих – 3,4%;
- не доверяющих – 2,9%;
- затруднились ответить – 6%.
Выборочное исследование по уровню доверия населения правоохранительным органам и судебной системе проводится дважды в год. В нынешнем исследовании приняли участие 18 005 домашних хозяйств, отобранных выборочным методом, или 0,35% от общего числа домашних хозяйств в республике. При проведении выборочного обследования опрашивался один член домашнего хозяйства в возрасте от 15 до 80 лет.
Выяснение уровня доверия граждан правоохранительным органам, сбор данных о восприятии собственной безопасности и субъективной оценке уровня преступности, а также получение сведений о правонарушениях осуществлялось путем опроса населения и записи сведений в статистическую форму. Интервьюеры посещали казахстанцев дома, собирая необходимые статистические сведения.
Отмечается, что показатели обследования приведены с распространением на все население. В отдельных случаях данные округлялись.
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