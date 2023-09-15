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Забастовка в Голливуде: сценаристы и крупные студии договорились о встрече

забастовки в Голливуде Фото: pixabay
Бастующие сценаристы и голливудские студии договорились вернуться за стол переговоров на следующей неделе, чтобы выработать соглашение о прекращении перерыва в работе, который длится уже пятый месяц, сообщает Zakon.kz.

Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) объявил о соглашении о встрече после переговоров с Гильдией сценаристов Америки (WGA), сообщает UPI.

"Мы договорились и работаем над тем, чтобы запланировать встречу на следующей неделе. Каждая компания-член AMPTP стремится к достижению справедливого соглашения и к совместной работе с WGA для прекращения забастовки".Из заявления Альянса продюсеров кино и телевидения

Голливудские сценаристы объявили забастовку в начале мая, после того как переговоры со студиями и стриминговыми сервисами провалились после шести недель. Это привело к остановке телевизионного производства.

В середине июля к этому движению присоединились Гильдия актеров экрана и Американская федерация артистов телевидения и радио, прекратившая все активные студийные постановки.

Сценаристы требуют "экономической справедливости", выплаты остаточных средств стриминговым сервисам и регулирования использования искусственного интеллекта.

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