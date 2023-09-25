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Забастовка в Голливуде: сценаристы готовы остановиться

забастовка сценаристов Фото: pixabay
Голливудские сценаристы готовы прекратить свою почти пятимесячную забастовку, достигнув предварительного соглашения со студиями. Детали соглашения еще должны быть официально утверждены, сообщает Zakon.kz.

Соглашение достигли после пяти дней переговоров между представителями Гильдии сценаристов Америки (WGA) и Альянса студий, стриминговых сервисов и продюсерских компаний, сообщает The Guardian.

В WGA назвали соглашение "исключительным", со значительными достижениями и защитой для писателей в каждом секторе членства. Ожидается, что лидеры профсоюза проголосуют по всем условиям нового трехлетнего контракта во вторник.

Ожидается, что ночные телевизионные шоу возобновят производство и даже могут выйти в эфир в течение нескольких дней, однако голливудские актеры, продолжают бастовать, что означает приостановку многих новых кино- и телепроектов.

Забастовка сценаристов была вызвана недовольством голливудских работников своей долей прибыли в эпоху онлайн-потоков, а также озабоченностью артистов угрозами, которые может представлять для их индустрии искусственный интеллект.

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