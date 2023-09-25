Забастовка в Голливуде: сценаристы готовы остановиться
Соглашение достигли после пяти дней переговоров между представителями Гильдии сценаристов Америки (WGA) и Альянса студий, стриминговых сервисов и продюсерских компаний, сообщает The Guardian.
В WGA назвали соглашение "исключительным", со значительными достижениями и защитой для писателей в каждом секторе членства. Ожидается, что лидеры профсоюза проголосуют по всем условиям нового трехлетнего контракта во вторник.
Ожидается, что ночные телевизионные шоу возобновят производство и даже могут выйти в эфир в течение нескольких дней, однако голливудские актеры, продолжают бастовать, что означает приостановку многих новых кино- и телепроектов.
Забастовка сценаристов была вызвана недовольством голливудских работников своей долей прибыли в эпоху онлайн-потоков, а также озабоченностью артистов угрозами, которые может представлять для их индустрии искусственный интеллект.