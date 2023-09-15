СМИ: Главу Минобороны Китая подозревают в коррупции

Источники западных СМИ утверждают, что министр обороны Китая Ли Шанфу стал фигурантом расследования о коррупции и его могут отправить в отставку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Washington Post 15 сентября со ссылкой на собственные источники, в Китае со дня на день могут официально объявить об увольнении генерала Ли Шанфу – министра обороны и госсоветника КНР. Аналогичная информация появилась в Financial Times и ряде других СМИ.

Ли Шанфу не появлялся на публике уже две недели, что подогревает слухи о его опале и все большей консолидации власти в руках председателя КНР Си Цзиньпина, который якобы избавляется от возможных конкурентов. Один из китайских источников утверждает, что генерала снимут с должности из-за проблем со здоровьем, тогда как два других собеседника издания заявили, что предстоящее увольнение министра связано с расследованием дела о коррупции в ведомстве.

Китайская сторона пока не давала никаких официальных комментариев по этому поводу.



65-летний Ли Шанфу возглавил китайское Минобороны недавно, в марте 2023 года, однако до этого занимал в его структуре ответственные посты – в том числе отвечал за разработку и закупку военной техники. В прошлом месяце Шанфу посещал Россию и встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он находится под персональными санкциями США за то, что организовывал закупки российской военной техники для нужд КНР.

Если Шанфу действительно уволят, он станет вторым высокопоставленным китайским политиком, отрешенным от должности за последние два месяца. В июле стало известно об увольнении главы МИД Китая Цинь Гана – до этого он так же, как и Шанфу, надолго пропал из публичного поля.

