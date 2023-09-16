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Как в Италии будут бороться с "невыносимым наплывом" мигрантов

Как в Италии будут бороться с "невыносимым наплывом" мигрантов Фото: скриншот с видео
Итальянский премьер Джорджа Мелони рассказала, какие меры в стране будут приняты в борьбе с нелегалами, сообщает Zakon.kz

Как сообщает РИА Новости, в Италии по словам Мелони будут приняты "чрезвычайные меры" из-за того, что наплыв мигрантов становится невыносимым.

Она подчеркнула, что Италия и Европа не могут принять такую огромную массу людей. Мелони подчеркнула, что пригласила председателя Еврокомиссии Урсулу фон Ляйен посетить остров Лампедуза, чтобы "удостовериться в серьезности ситуации", а также попросила председателя Европейского совета Шарля Мишеля включить миграционный вопрос в повестку саммита ЕС в октябре.

До этого стало известно, что беспорядки произошли на итальянском острове Лампедуза, где число нелегальных мигрантов превысило количество местных жителей. 

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