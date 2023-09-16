Как в Италии будут бороться с "невыносимым наплывом" мигрантов
Как сообщает РИА Новости, в Италии по словам Мелони будут приняты "чрезвычайные меры" из-за того, что наплыв мигрантов становится невыносимым.
Она подчеркнула, что Италия и Европа не могут принять такую огромную массу людей. Мелони подчеркнула, что пригласила председателя Еврокомиссии Урсулу фон Ляйен посетить остров Лампедуза, чтобы "удостовериться в серьезности ситуации", а также попросила председателя Европейского совета Шарля Мишеля включить миграционный вопрос в повестку саммита ЕС в октябре.
До этого стало известно, что беспорядки произошли на итальянском острове Лампедуза, где число нелегальных мигрантов превысило количество местных жителей.
Lavoriamo ogni giorno per mantenere gli impegni che abbiamo sottoscritto con voi, in ogni ambito, a partire dal ripristino della legalità e nel contrasto all’immigrazione illegale. pic.twitter.com/taHCjmNapy— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 15, 2023