Премьер-министр Италии отложила визит в Казахстан

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отложила визит в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 апреля рассказал пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

"По просьбе итальянской стороны запланированный на 26-27 апреля официальный визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Казахстан и первый саммит "Центральная Азия – Италия" переносятся в связи с ее участием в траурных мероприятиях по случаю кончины Папы Римского Франциска. Новые сроки визита согласовываются сторонами", – сообщил он.

О сроках будет сообщено дополнительно.

21 апреля стало известно, что 26-27 апреля по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Стороны планировали обсудить перспективы развития казахско-итальянского стратегического партнерства.

Папа Римский Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в доме Святой Марты в Ватикане.