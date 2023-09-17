В Стамбуле горела крыша Гранд-базара

Губернатор провинции Давут Гюль сообщил о возгорании на крыше популярного среди туристов Гранд-базара (Капалы-чарши) в Стамбуле, передает Zakon.kz

Пожар начался по неустановленной причине около 23.00 по местному времени (совпадает с мск) на крыше рынка в районе Султанахмет в центре города.

На место прибыли многочисленные расчеты пожарных, пытающихся потушить огонь.

"Пожар на крыше Капалы-чарши локализован, пожарные остужают конструкции рынка", - написал Гюль в Twitter.

Kapalıçarşı’nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.



Geçmiş olsun — Davut GÜL (@gul_davut) September 16, 2023

Гранд-базар — один из крупнейших крытых рынков в мире. Расположен в старой части Стамбула и занимает 30 700 м². На 66 улицах базара расположено более 4000 магазинов. Ежедневно его посещает свыше полумиллиона посетителей и туристов.