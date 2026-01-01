#Казахстан в сравнении
Мир

Первых детей 2026 года навестили в Стамбуле турецкие чиновники

Первые дети 2026 года, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 08:15 Фото: X/TC_istanbul
Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу и губернатор Стамбула Давут Гюль посетили медицинское учреждение Şişli Etfa в районе Сарыер в Стамбуле, где на свет появились первые новорожденные 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Перед визитом к семьям глава Минздрава поздравил персонал больницы с Новым годом, пообщался с врачами и получил информацию о состоянии новорожденных. Затем он навестил матерей, взял младенцев на руки и лично поздравил семьи. Об этом пишет Iha.

Одной из первых новорожденных стала девочка по имени Арья. Она появилась на свет в первые минуты нового года с весом 3 кг 895 гр. Министр поинтересовался состоянием ее здоровья, поздравил родителей и отметил, что это уже четвертые роды у матери, прошедшие естественным путем. Мемишоглу пожелал ребенку счастливой жизни, а стране и народу – мира и благополучия, выразив надежду, что 2026 год станет более удачным.

Министр также поблагодарил врачей, акушерок и весь персонал больницы за их труд и вручил подарки матерям.

В целом в разных уголках мира по-разному встретили Новый год.

Фото Алия Абди
Алия Абди
