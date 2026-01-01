Первых детей 2026 года навестили в Стамбуле турецкие чиновники
Перед визитом к семьям глава Минздрава поздравил персонал больницы с Новым годом, пообщался с врачами и получил информацию о состоянии новорожденных. Затем он навестил матерей, взял младенцев на руки и лично поздравил семьи. Об этом пишет Iha.
Одной из первых новорожденных стала девочка по имени Арья. Она появилась на свет в первые минуты нового года с весом 3 кг 895 гр. Министр поинтересовался состоянием ее здоровья, поздравил родителей и отметил, что это уже четвертые роды у матери, прошедшие естественным путем. Мемишоглу пожелал ребенку счастливой жизни, а стране и народу – мира и благополучия, выразив надежду, что 2026 год станет более удачным.
Министр также поблагодарил врачей, акушерок и весь персонал больницы за их труд и вручил подарки матерям.
