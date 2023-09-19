Вымирание животных ускоряется – ученые

Деятельность человека привела к тому, что группы видов вымирают в 35 раз быстрее, чем за последние 500 лет, сообщает Zakon.kz.

По мнению исследователей, из-за деятельности человека группы видов животных исчезают со скоростью, в 35 раз превышающей среднюю, что является еще одним доказательством того, что шестое в истории Земли массовое вымирание идет полным ходом и ускоряется, сообщает The Guardian.



Ученые проанализировали темпы вымирания близкородственных видов животных за последние 500 лет и пришли к выводу, что при отсутствии человека им потребовалось бы 18 тыс. лет для исчезновения. С 1500 года вымерло по меньшей мере 73 вида млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий.

По прогнозам, в ближайшие годы потери будут ускоряться из-за разрушения среды обитания, климатического кризиса и незаконной торговли дикими животными.



Авторы работы, профессор Херардо Себаллос и профессор Пол Эрлих, ранее обнаружили, что вымирание видов происходит в масштабах, сходных с тем, что произошло при уничтожении динозавров.