Экстремальное цветение планктона создало "мертвую зону" в Таиланде

Необычайно плотное цветение планктона у восточного побережья Таиланда создало "мертвую зону" в водной среде, угрожая работе местных рыбаков, занимающихся разведением мидий в этих водах, сообщает Zakon.kz.

По данным морских ученых, в некоторых районах Сиамского залива количество планктона превышает норму более чем в 10 раз, в результате чего вода приобрела ярко-зеленый цвет, а морские обитатели погибают, сообщает Asia One.



По словам экспертов, цветение планктона происходит один-два раза в год и обычно длится два-три дня. Они могут выделять токсины, наносящие вред окружающей среде, или убивать морских обитателей, истощая запасы кислорода в воде и блокируя солнечный свет.



По словам президента Ассоциации рыболовства Сатитчата Тхимкраджонга, побережье Чонбури славится своими мидийными фермами, и более 80% из почти 300 участков, расположенных в этом районе, уже пострадали.

Участок рыбака Сухата Бувата оказался в числе пострадавших. По его словам, из-за цветения планктона он понес убытки на сумму более 500 тыс. бат (6,5 млн тенге).

Хотя причина интенсивного цветения планктона остается неясной, ученые считают, что в этом виноваты загрязнение окружающей среды и сильная жара, вызванная изменением климата.

В начале этого года в результате цветения планктона на пляже в южной провинции Таиланда Чумпхон обнаружили тысячи мертвых рыб.



В этом году все большую озабоченность вызывают морские тепловые волны: тысячи мертвых рыб выбросило на пляжи Техаса, а эксперты предупреждают о цветении водорослей на побережье Великобритании в результате повышения температуры моря.