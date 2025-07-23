В Таиланде набирает популярность мороженое с жареной курицей

В Таиланде становится популярным мороженое с жареной курицей. В северо-восточной провинции Таиланда Кхон Каен подают креативные варианты мороженого, превращая традиционные местные блюда в холодные десерты, сообщает Zakon.kz.

По информации Bangkok Post, инициатива направлена на сохранение культурной идентичности региона через гастрономический эксперимент.

Мороженое с курицей-гриль стало настоящим хитом. Оно изготавливается на молочной основе с добавлением специй, имитирующих вкус мяса на углях, и подается с жареным луком, карамелью и миндалем.

Вкус вдохновлен одноименным районом Кхао Суан Кванг – горной местностью, известной своими блюдами в стиле Исан.

"Этот вкус был настоящим вызовом – превратить горячее в холодное, не потеряв суть", – рассказала Харутай, 25-летняя помощница менеджера кафе, где подается такой десерт.

Второй вкус сочетает ванильное мороженое и кусочки обжаренной сладкой колбасы. По словам Харутай, именно этот вариант сейчас самый популярный у покупателей.

Не менее необычным оказался сорбет Sato Rosé, созданный на основе местного ферментированного рисового вина сато, которое традиционно производят в районе Нам Фонг. В десерт добавили вкус личи и розовый аромат, но содержание алкоголя сведено к минимуму.

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