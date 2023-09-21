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В Армении ждут соотечественников мигрирующих из Нагорного Карабаха

В Армении ждут соотечественников мигрирующих из Нагорного Карабаха Фото: pexels
В МВД Армении сообщили, что сейчас обсуждаются все вопросы относительно возможного въезда их соотечественников из Нагорного Карабаха, передает Zakon.kz

"Идут межведомственные обсуждения относительно возможного въезда наших соотечественников из Нагорного Карабаха в Армению. Вопросом занимается служба миграции и гражданства МВД", — пояснили в ведомстве, сообщение опубликовано на официальном сайте.

Депутат парламента Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Карен Саруханян сообщил в соцсетях, что на данный момент процесс эвакуации не начат, обсуждаются различные сценарии по размещению жителей Нагорного Карабаха в Армении

Ранее сообщалось, что 20 сентября в регионе была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Российские миротворцы эвакуировали более трех тысяч жителей Карабаха.

Как писали российские СМИ 19 сентября Азербайджан объявил о начале военной операции в Нагорном Карабахе с целью разоружения армянской армии в регионе. После этого начала работать артиллерия: в Ханкеди и его окрестностях раздались выстрелы, зазвучала воздушная тревога.

Азербайджанские ударные беспилотники начали «работать» территории Карабаха.

Вечером того же дня армия Азербайджана начала зачистку территории южнее «лачинского коридора», они забрали под свой контроль несколько сёл. Артиллерия била по Степанакерту, Мартуни и прилегающим территориям, под обстрел попала мирная инфраструктура. 20 сентября стало известно, что власти Нагорного Карабаха подписали капитуляцию перед Азербайджаном. 

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Азербайджан Армения Нагорный Карабах
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