Фекалии животных из зоопарка могут использовать для лечения язв в Великобритании

Вирусы, обнаруженные в кале животных, могут быть использованы для лечения диабетических язв стоп и сэкономить для 1 млрд фунтов стерлингов в год для Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), сообщает Zakon.kz.

Группа специалистов из Университета Шеффилда заявила, что естественные вирусы в фекалиях, известные как бактериофаги, при дальнейших исследованиях могут быть включены в состав повязок, накладываемых на не поддающиеся лечению язвы, сообщает The Guardian.



Исследовательская группа под руководством профессора Грэма Стаффорда использовала фекалии различных животных, включая гвинейских павианов, лемуров и висайских свиней, которые содержатся в Йоркширском парке дикой природы.



Профессор Стаффорд сказал, что, несмотря на неприятный запах, фекалии некоторых животных могут быть ключом к уничтожению инфекционных бактерий, ставших устойчивыми к антибиотикам.

Он добавил, что команда усердно работает над созданием фекалий для использования в жизнеспособных методах лечения пациентов, которым грозит потеря пальца, ступни или ноги.

"Важно отметить, что такое лечение может также помочь сократить расходы NHS, составляющие около 1 млрд фунтов стерлингов в год". Грэм Стаффорд

По данным Diabetes UK, около 4,3 млн. человек живут с диагнозом "диабет". По оценкам NHS, примерно у 10% пациентов в тот или иной момент жизни развивается язва стопы.

Профессор Стаффорд отметил, что работа его группы является частью более широкой деятельности британской бионауки по поиску новых противомикробных препаратов для борьбы с такой серьезной глобальной проблемой, как устойчивость к противомикробным препаратам (AMR).

Согласно докладу журнала The Lancet, AMR, или устойчивость к антибиотикам, привела к смерти около 1,27 млн человек в мире в 2019 году.

В прошлом месяце правительство Великобритании объявило о выделении 210 млн фунтов стерлингов на борьбу с этой проблемой в глобальном масштабе.

Впервые фаговая терапия была открыта в начале XX века. Существуют тысячи различных типов фагов, которые избирательно поражают бактерии и убивают их даже в тех случаях, когда антибиотики не помогают.



По словам специалистов, фаговая терапия применялась в Великобритании несколько раз, в основном для лечения сепсиса, однако она еще не разрешена для использования в медицине.



Однако этот метод используется в Грузии, России и Польше, а в США он также является предметом клинических испытаний, одобренных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).