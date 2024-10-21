В каких случаях запах изо рта может быть признаком рака
Как пишет Pronews.gr, неприятный запах изо рта, сопровождающий развитие некоторых заболеваний, называют галитозом. Это симптом, который может указывать на проблемы в полости рта или во всем организме.
По информации портала, неприятный запах изо рта может быть первым проявлением рака гортани. Кроме галитоза, к тревожным сигналам заболевания относятся: ощущение комка в горле, хрипота, частый кашель, затрудненное дыхание, потеря веса и хроническая усталость.
Специалисты провели эксперимент и обнаружили, что у пациентов с галитозом повышен уровень метантиола и диметилсульфида (соединений серы, придающих дыханию неприятный запах) в выдыхаемом воздухе. Оказалось, что эти соединения связаны с мутацией в гене SELENBP1, который отвечает за расщепление серы и подавление опухолевого роста. Нарушения в работе этого гена могут увеличить риск развития онкологических заболеваний.
Ранее российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что завершил основное лечение рака.