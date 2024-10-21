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В каких случаях запах изо рта может быть признаком рака

В каких случаях запах изо рта может быть признаком рака, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 01:56 Фото: pixabay
Медики Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) установили, что неприятный запах изо рта может быть признаком рака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pronews.gr, неприятный запах изо рта, сопровождающий развитие некоторых заболеваний, называют галитозом. Это симптом, который может указывать на проблемы в полости рта или во всем организме.

По информации портала, неприятный запах изо рта может быть первым проявлением рака гортани. Кроме галитоза, к тревожным сигналам заболевания относятся: ощущение комка в горле, хрипота, частый кашель, затрудненное дыхание, потеря веса и хроническая усталость.

Специалисты провели эксперимент и обнаружили, что у пациентов с галитозом повышен уровень метантиола и диметилсульфида (соединений серы, придающих дыханию неприятный запах) в выдыхаемом воздухе. Оказалось, что эти соединения связаны с мутацией в гене SELENBP1, который отвечает за расщепление серы и подавление опухолевого роста. Нарушения в работе этого гена могут увеличить риск развития онкологических заболеваний.

Ранее российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что завершил основное лечение рака.

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