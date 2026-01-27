"Не то, что планировали": "Зеркальную линию" в Саудовской Аравии финансово сократят

Флагманский проект "Зеркальная линия" наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана может быть существенно сокращен и переработан, сообщает Zakon.kz.

По словам источников, председатель Агентства развития территорий NEOM, теперь видит проект в значительно "меньшем масштабе". Это свидетельствует о том, что власти Эр-Рияда признают недостатки первоначальной, чрезвычайно амбициозного концепта, а также ошибок на раннем этапе строительства.

Территория NEOM простирается вдоль побережья Красного моря и занимает территорию, сопоставимую по площади с Бельгией. Его центральный элемент – 170-километровый город "Зеркальная линия" (The Line) – будет радикально сокращен.

По словам источников, NEOM теперь может быть переориентирован на создание хаба для дата-центров в рамках курса принца Мухаммеда на превращение королевства в одного из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта.

<br>

Изменения происходят на фоне усилий Эр-Рияда по контролю над государственными финансами в условиях сокращающейся ликвидности после десятилетия масштабных расходов и при сдержанных ценах на нефть.

Одновременно Саудовская Аравия сталкивается с жесткими сроками и высокими затратами на подготовку к проведению международной выставки Expo в 2030 году и чемпионата мира по футболу в 2034 году.

