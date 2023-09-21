Тюрьму с бассейном, зоопарком и клубом вернули под контроль власти Венесуэлы

Тюрьма в венесуэльской Токороне была известна, как "отель" для лидеров могущественной банды. В ней были банк, бейсбольное поле, ресторан и даже клуб, сообщает Zakon.kz.

Венесуэла заявила, что в ходе масштабной операции с участием 11 тыс. сотрудников сил безопасности ей удалось вырвать контроль над тюрьмой из рук влиятельной банды.



Правительство страны поздравило сотрудников правоохранительных органов с восстановлением "полного контроля" над тюрьмой, добавив, что в результате операции был "ликвидирован центр заговора и преступности".

Президент Николас Мадуро отметил "большой успех в борьбе с преступными организациями".

Министр внутренних дел Ремихио Себальос сообщил государственной телекомпании VTV, что заключенные переводятся в другое учреждение.

Сотрудники охраны выносили из тюрьмы мотоциклы, телевизоры, кондиционеры и микроволновые печи.



Tren de Aragua, самая сильная банда Венесуэлы, занимается преступностью по всей стране и распространила свои щупальца на соседние государства. Банда насчитывает около 5 тыс. членов. Она возникла десять лет назад и занимается похищениями, грабежами, торговлей наркотиками, проституцией и вымогательством. Tren de Aragua также связана с незаконной добычей золота.



Аналитический центр InSight Crime утверждает, что эта банда также является одним из основных участников незаконного ввоза мигрантов.

Ранее члены банды воспользовались экономическим и политическим кризисом в Венесуэле для расширения своей деятельности и в настоящее время присутствует по меньшей мере в восьми других странах Латинской Америки.

Главарем банды является Гектор Герреро Флорес, отбывающий в тюрьме 17-летний срок за убийство и торговлю наркотиками. До операции по возвращению тюрьмы он мог приходить и уходить из Токорона по своему усмотрению.