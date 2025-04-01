Крупные фитнес-клубы и рестораны Казахстана проверят

В Казахстане намерены пойти с проверками в крупные фитнес-клубы и рестораны, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 апреля рассказали в Министерстве финансов РК.

"Комитет государственных доходов МФ РК (КГД) начинает хронометражные проверки в сегменте крупнейших премиальных фитнес-клубов и ресторанов с целью сопоставления фактических расходов и доходов", – сказано в сообщении.

В министерстве отмечают, что КГД продолжает администрировать налогоплательщиков, работающих в общеустановленном режиме и оптимизирующих свои налоговые обязательства.

На сегодня в государственный бюджет уже уплачено свыше 27 млрд тенге, из которых 16,5 млрд тенге – от строительных компаний, 2,8 млрд тенге – от организаций торговли, 2,1 млрд тенге – в сфере услуг, 5,6 млрд тенге – от других отраслей.

Казахстанцам ранее рассказали, как они могут проверить наличие либо отсутствие налоговой задолженности.