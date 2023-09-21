Рост популизма: треть европейцев стали голосовать за крайне правых и крайне левых
Анализ, проведенный более чем 100 политологами из 31 страны, показал, что в 2022 году на национальных выборах рекордные 32% европейских избирателей отдали свои голоса за антиистеблишментные партии, по сравнению с 20% в начале 2000-х годов и 12% в начале 1990-х годов, сообщает The Guardian.
Исследование, проведенное политологом из Амстердамского университета Маттейсом Родуйном, также показало, что около половины избирателей, выступающих против истеблишмента, поддерживают крайне правые партии, и именно эта доля голосов растет наиболее быстрыми темпами.
"Колебания есть, но основная тенденция заключается в том, что цифры продолжают расти. Мейнстримные партии теряют голоса, а антиэстаблишментные – набирают. Это важно, поскольку многие исследования показывают, что когда популисты получают власть или влияние на власть, качество либеральной демократии снижается".Маттейсом Родуйном
В знак того, что рост нативистских и авторитарных ультраправых сдвинул европейскую политику вправо, исследователи рассматривают возможность классификации нескольких наиболее известных правоцентристских партий континента как ультраправых.
PopuList был создан пять лет назад. В этом году он выявил 234 антиэлитарные партии в Европе, включая 165 популистских партий (большинство из них либо крайне левые, либо крайне правые). 61 партия классифицируется как крайне левая, а 112 – как крайне правая (большинство, но не все, популистские).
Исследователи PopuList не занимаются электоральными прогнозами, и пока неясно, как именно проявит себя всплеск доли голосов антиэстеблишмента. Некоторые аналитики считают, что опасения по поводу того, что Европа "скатывается в крайне правые", преувеличены. По их мнению, центр более устойчив, чем показывают опросы и результаты выборов.