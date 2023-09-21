Рост популизма: треть европейцев стали голосовать за крайне правых и крайне левых

Почти треть европейцев голосует за популистские, крайне правые или крайне левые партии. Широкая поддержка антиистеблишментной политики растет по всему континенту, сообщает Zakon.kz.

Анализ, проведенный более чем 100 политологами из 31 страны, показал, что в 2022 году на национальных выборах рекордные 32% европейских избирателей отдали свои голоса за антиистеблишментные партии, по сравнению с 20% в начале 2000-х годов и 12% в начале 1990-х годов, сообщает The Guardian.



Исследование, проведенное политологом из Амстердамского университета Маттейсом Родуйном, также показало, что около половины избирателей, выступающих против истеблишмента, поддерживают крайне правые партии, и именно эта доля голосов растет наиболее быстрыми темпами.

"Колебания есть, но основная тенденция заключается в том, что цифры продолжают расти. Мейнстримные партии теряют голоса, а антиэстаблишментные – набирают. Это важно, поскольку многие исследования показывают, что когда популисты получают власть или влияние на власть, качество либеральной демократии снижается". Маттейсом Родуйном

В знак того, что рост нативистских и авторитарных ультраправых сдвинул европейскую политику вправо, исследователи рассматривают возможность классификации нескольких наиболее известных правоцентристских партий континента как ультраправых.

PopuList был создан пять лет назад. В этом году он выявил 234 антиэлитарные партии в Европе, включая 165 популистских партий (большинство из них либо крайне левые, либо крайне правые). 61 партия классифицируется как крайне левая, а 112 – как крайне правая (большинство, но не все, популистские).

Исследователи PopuList не занимаются электоральными прогнозами, и пока неясно, как именно проявит себя всплеск доли голосов антиэстеблишмента. Некоторые аналитики считают, что опасения по поводу того, что Европа "скатывается в крайне правые", преувеличены. По их мнению, центр более устойчив, чем показывают опросы и результаты выборов.