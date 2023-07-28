Левый и правый берег Астаны: где с пользой провести время

Астана, как и многие столицы имеет старую часть и новую. Правый берег – та самая старая и уютная часть города. Левый – новая и современная. Споры о том, где же все-таки лучше, имеют место между астанчанами. Zakon.kz решил показать вам особенности каждой из этих частей города.

Левый берег

Ботанический сад

Один из грандиозных проектов столицы – Ботанический сад – появился в 2018 году. Это огромная территория почти в 90 га, половина из которой является парковой зоной, вторая половина – зона для научных исследований. Также в территорию входят экспозиционная, общественная, административная и производственно-хозяйственная. Исследования редких и экзотических растений ученые ведут как в оранжерее, так и под открытым небом.

Фото: Zakon.kz

Помимо редких растений, в саду имеются комфортные вело и беговые дорожки. Это место уже несколько лет является излюбленным для жителей левого берега и привлекает туристов.

Фото: Zakon.kz

В 2019 году оранжерейный комплекс Астанинского сада номинирован на премию как самое оригинальное здание с витражным оcтеклeнием.

Триумфальная арка

Еще одно интересное место, которое украшает левый берег, – это триумфальная арка "Мәңгілік Ел". Ее открыли в день 20-летия Независимости.

В нижней части у основания каждой из сторон находятся объемные скульптуры, каждая высотой 4,4 м. Скульптура Аксакала – это символ мудрости, носителя духовности и мысли народа. Скульптура Женщины-Матери – хранительницы очага символизирует такие национальные ценности, как "Отан Ана", "Жер Ана", "Ана тілі". В нише фасада со стороны города с левой стороны изваяна фигура воина-кочевника, а с правой – военнослужащего современной казахстанской армии.

Фото: Zakon.kz

В верхней части каждой из скульптур расположен герб республики. Сверху на фронтальной части расположена надпись "Мәңгілік Ел", имеющая глубокие исторические корни и большое смысловое значение. В верхней части всей фасадной композиции изображен сложный орнаментальный элемент, использованный в Государственном флаге. Всю композицию венчает символика Государственного флага в виде солнца и парящего беркута. Солнце – источник жизни и энергии.

Боковые части также имеют своеобразные ниши, где расположены символичные фигуры "Тай-қазан", олицетворяющие единение, гостеприимство и достаток. Боковые стены украшены сложными казахскими орнаментами, где в центре верхней части расположен щит казахских воинов "Қалқан".

ЭКСПО

Несмотря на то, что среди казахстанцев до сих пор не утихают споры о том, стоило ли проводить в 2017 году такую масштабную и затратную международную выставку EXPO, место тоже стало точкой притяжения как местных жителей, так и туристов.

Фото: Zakon.kz

В зданиях на территории ЭКСПО расположились офисы различных компаний, организаций, в том числе Astana Hub, Международный финансовый центр Астана.

Павильон "Нур Алем" по-прежнему встречает гостей демонстрацией зеленых технологий. В будние дни он работает с 10.00 до 20.00, а в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 21.00.

На территории ЭКСПО также имеются места общественного питания, рестораны и даже бар.

Байтерек и водно-зеленый бульвар

Монумент Байтерек, пожалуй, является визитной карточкой столицы. Он сделан из бетона, стали и стекла. Высота его 105 метров – как 34-этажное здание. Большой стеклянный шар расположен прямо на вершине монумента и весит около 300 тонн.

Фото: Zakon.kz

Посетители также могут подняться наверх и насладиться видами города – бульвар Нуржол, Акорда, Дом министерств, Хан-Шатыр и т.д. В центре шара расположен деревянный глобус с автографами представителей 17 религий мира, символизирующий единство. Также есть знаменитый оттиск правой руки экс-президента Нурсултана Назарбаева. У многих казахстанцев есть то самое фото с приложенной к оттиску рукой.

Продолжением площади от Байтерека простирается бульвар Нуржол, который является, наверное, самой знаменитой пешеходной зоной в Астане. Вокруг нее расположены жилые дома, административные здания, офисы, кафе, рестораны, развлекательные комплексы и даже Национальная библиотека.

Фото: Zakon.kz

Пруд на зеленом квартале

Если Байтерек и бульвар Нуржол являются популярными точками притяжения, то о милом и симпатичном пруду на зеленом квартале знают пока далеко не все.

Фото: Zakon.kz

Раньше этот искусственный водоем не был особо привлекательным из-за загрязненной воды и неухоженности. Но недавно его заполнили водой, и он стал еще одним идеальным местом для романтических прогулок. Прямо в воде установлены различные скульптуры, которые радуют глаза посетителей.

Парк Жетысу

Одно из самых популярных и многолюдных мест на левом берегу – парк Жетысу (бывший Арай). Идеальное место как для детей, так и для взрослых. Оснащен как аттракционами и детскими зонами, так и самыми разными спортивными площадками и велодорожками. Есть даже места для скейтбордистов.

Фото: Zakon.

Здесь можно как просто прогуляться и покататься на чем-то, так и устроить пикник или пробежку. Есть и интересная локация для фотосессии – импровизированная скала Чарынского каньона.

Правый берег

Набережная

Центральную набережную на правом берегу можно по праву назвать сердцем столицы. Большая территория вдоль реки Есиль притягивает множество астанчан, туристов, уличных музыкантов, которые часто играют у памятника Кенесары хану.

Фото: Zakon.kz

Там можно встретить ларьки не только с едой, но и с различными украшениями, в том числе в национальном стиле, книгами и предметами обихода. Рядом – множество точек общепита на любой бюджет.

Там же находится и знаменитый Атырауский мост, который пролегает через реку и ведет к Центральному парку.

Фото: Zakon.kz

Многие позволяют себе также насладиться водным транспортом.

Центральный парк

Два моста от набережной ведут к Центральному парку столицы, который занимает более сотни га. Там можно спрятаться от порой палящего астанинского солнца, расположившись на пледах. А можно окунуться с головой в водопад, как это делают веселящиеся в жару дети.

Фото: Zakon.kz

Сам Центральный парк – настоящий рай для детей – с аттракционами, сладкой ватой, тиром и прочими развлечениями. Также там имеются автодром, батутный и веревочный парки. В парке можно как отдохнуть с семьей, так и прийти с друзьями или в одиночестве. Можно выйти на пробежку или покататься на велосипеде, так как там есть все необходимые дорожки для этого.

Променад

Недалеко от Центральной набережной есть Аллея Demalys Promenade. Находится она на отрезке улицы Азербайджана Мамбетова, расположенном между улицами Кенесары и Абая.

Арки в средневековом стиле, брусчатка, стилизованные под юрты палатки, яркие скамейки и урны – все это радует глаз и дарит хорошее настроение жителям и гостям столицы. В выходные дни на пространстве Demalys Promenade проводят множество различных мероприятий. Вдоль аллеи сидят художники, музыканты и hand made мастера. Люди могут не только гулять, дышать свежим воздухом, но и проводить время с пользой. Особенно здесь будет интересно для старшего поколения и детей.

Фото: Zakon.kz

Правда, запрет на въезд автомобилей здесь действует только по выходным.

Парк Ататюрк

Есть на правом берегу еще одно примечательное место – парк в честь первого президента Турецкой Республики и основателя современной Турции Кемаля Ататюрка.

Фото: Zakon.kz

Не все о нем знают, а ведь он находится прямо под боком Центральной набережной. И если там всегда многолюдно, то в парке Ататюрка особая успокаивающая атмосфера. Там толком нет ларьков с едой, лишь пара-тройка. Есть множество лавочек и деревьев, детская площадка, качели, велодорожка и даже гамаки.

Фото: Zakon.kz

Есть ступеньки, ведущие к воде, и к ней там можно подойти очень близко и сидеть, наслаждаясь видами. Конечно же, в парке установлен памятник Ататюрку, который создан в знак уважения и дружбы между Казахстаном и Турцией.

Жеруйык

Многие считают парк Жеруйык одним из самых красивых в столице. Название его переводится как "земля обетованная", а площадь составляет 21 га. В парке есть две скульптуры – "Байтерек" и памятник 28 героям-панфиловцам.

Фото: Zakon.kz

Он тоже весьма популярен среди жителей Астаны, ведь там есть множество деревьев различных видов, велодорожки, тропинки, скамейки и различные скульптуры. К слову, одно из деревьев посадил экс-президент Нурсултан Назарбаев.

Этот парк – идеальное место для отдыха с семьей, есть аттракционы и игровые зоны для детей, множество павильонов с "вкусняшками" и сладостями.

Гребной канал

Набережная на Гребном канале в Астане – это еще одно из уютнейших мест. Для тех, кому надоела Центральная набережная, Гребной канал, – идеальное место как для обычной прогулки, так и для пробежки. Кроме того, там тоже можно покататься на водном транспорте. Есть даже необычный корабль, имитирующий отдаленно судно из "Пиратов Карибского моря".

Фото: Zakon.kz

Вдоль набережной можно наткнуться на необычные статуи. К примеру, "Один день из жизни рыбака". Герой одет в специальный жилет с большим числом карманов, рядом висит плащ и стоит стульчик. Особое умиление вызывает котик, который просит хозяина поделиться уловом.