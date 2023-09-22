Управление по предотвращению насилия с применением оружия учредил Байден

Президент США Джо Байден объявит о создании первого в своем роде Управления по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия, сообщает Zakon.kz.

Руководителем Управления назначили вице-президента Камалу Харрис. Ее назвали ключевым лидером в усилиях администрации по прекращению эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия, говорится в заявлении Белого дома.



Новый офис будет сосредоточен на реализации мер исполнительной и законодательной власти, направленных на решение проблемы насилия с применением огнестрельного оружия в Америке.



"Каждый раз, когда я встречаюсь с семьями, пострадавшими от насилия с применением огнестрельного оружия, оплакивающими своих близких, а я встречался со многими из них по всей стране, все они обращаются к своим избранным должностным лицам с одним и тем же призывом: "Сделайте что-нибудь". Джо Байден

Президент добавил, что он будет продолжать призывать Конгресс принять разумные меры, которые поддерживает большинство американцев, как введение всеобщих проверок биографии и запрет на штурмовое оружие и магазины повышенной емкости.

"Но в отсутствие этих крайне необходимых мер Управление вместе с остальными членами моей администрации будет продолжать делать все возможное для борьбы с эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия, которая раздирает наши семьи, наши общины и нашу страну". Джо Байден

Законодатели-демократы и сторонники контроля над огнестрельным оружием настаивали на том, чтобы Байден создал офис для обеспечения более тесной координации действий федерального правительства по решению подобных проблем и для демонстрации сильного лидерства.

Финансирование офиса будет осуществляться из бюджета Белого дома, на который уже выделены средства.