Назван топ-10 городов с самыми большими пробками

Первое место в рейтинге крупных городов мира, центр которых был максимально загружен в часы пик, в 2022 году занимает Лондон, сообщает Zakon.kz.

Cтатистику опубликовали в Telegram-канале Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.

Как выяснилось, хуже всего дела с трафиком обстоят в Лондоне. Там для преодоления на машине расстояния в 10 км потребуется 36 минут и 20 секунд.

Второе место в рейтинге загруженности занял индийский Бангалор с показателем в 29 минут и 10 секунд. На третьей строчке рейтинга оказалась столица Ирландии Дублин.

В топ-10 городов с пробками включены Саппоро (Япония), Милан (Италия), Пуна (Индия), Бухарест (Румыния), Лима (Перу) и Манила (Филиппины).





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Не остался без внимания Гонконг – он возглавил рейтинг городов по объему расходов на ежедневные путешествия в офис и обратно. Ежемесячно гонконгский водитель тратит около тысячи долларов, если ездит на работу на личном автотранспорте.



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