Десятки туристов оказались в беде из-за столкновения двух прогулочных судов в Китае

На реке Лючун в городе Цяньси провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая перевернулись два прогулочных судна, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства "Синьхуа", инцидент произошел в воскресенье около 16:00 по местному времени (13:00 по времени Астаны) после сильного ливня.

В результате происшествия около 70 человек оказались в воде, к настоящему моменту более 50 человек удалось спасти.

Как уточняется, поисково-спасательная операция продолжается.

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