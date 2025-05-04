Десятки туристов оказались в беде из-за столкновения двух прогулочных судов в Китае
Фото: pixabay
На реке Лючун в городе Цяньси провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая перевернулись два прогулочных судна, сообщает Zakon.kz.
По информации агентства "Синьхуа", инцидент произошел в воскресенье около 16:00 по местному времени (13:00 по времени Астаны) после сильного ливня.
В результате происшествия около 70 человек оказались в воде, к настоящему моменту более 50 человек удалось спасти.
Как уточняется, поисково-спасательная операция продолжается.
Ранее сообщалось, что Египет накрыла мощная песчаная буря.
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