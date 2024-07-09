Забег быков в Испании не обошелся без инцидентов
Как передает LA VANGUARDIA, в испанском городе Памплоне проходит традиционный фестиваль Сан-Фермин. Его центральным событием является массовый забег быков.
Фото: lavanguardia
7 июля к окончанию забега два быка оказались в ловушке на площади. Работники отчаянно пытались загнать их в загоны. Быкам потребовалось две минуты, чтобы найти дорогу. Быков отвлекали бегуны для того, чтобы работники сумели загнать их в загоны.
Фото: lavanguardia
Животные устроили настоящий массовый забег, сделав несколько внеплановых кругов. Такое их поведение держало в напряжении зрителей площади.
Фото: lavanguardia
Спустя четыре минуты быки все же нашли дорогу в загоны, но в результате дополнительного забега ранения получили восемь человек.
Фото: lavanguardia
Фото: lavanguardia
Фото: lavanguardia
Праздник продлится до 14 июля.
А 7 июля среди турецких борцов, облитых оливковым маслом определился победитель.