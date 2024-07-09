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Забег быков в Испании не обошелся без инцидентов

Испания, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 05:15 Фото: pixabay
Забег быков в Памплоне обернулся травмами для участников праздника, сообщает Zakon.kz.

Как передает LA VANGUARDIA, в испанском городе Памплоне проходит традиционный фестиваль Сан-Фермин. Его центральным событием является массовый забег быков.

Испания, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 05:15

Фото: lavanguardia

7 июля к окончанию забега два быка оказались в ловушке на площади. Работники отчаянно пытались загнать их в загоны. Быкам потребовалось две минуты, чтобы найти дорогу. Быков отвлекали бегуны для того, чтобы работники сумели загнать их в загоны.

Испания, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 05:15

Фото: lavanguardia

Животные устроили настоящий массовый забег, сделав несколько внеплановых кругов. Такое их поведение держало в напряжении зрителей площади.

Испания, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 05:15

Фото: lavanguardia

Спустя четыре минуты быки все же нашли дорогу в загоны, но в результате дополнительного забега ранения получили восемь человек.

Испания, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 05:15

Фото: lavanguardia

Испания, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 05:15

Фото: lavanguardia

Испания, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 05:15

Фото: lavanguardia

Праздник продлится до 14 июля.

А 7 июля среди турецких борцов, облитых оливковым маслом определился победитель.

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