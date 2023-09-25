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Умер "последний крестный отец" сицилийской мафии

босс боссов мафии Фото: Arma dei Carabinieri
Скончался главарь сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро. Его арестовали в январе 2023 года. До ареста он находился в бегах 30 лет, сообщает Zakon.kz.

На момент ареста 61-летний босс мафии был болен раком. В последние недели его состояние ухудшилось, и его перевели в больницу из тюрьмы строгого режима в центральной Италии, сообщает Sky News.

Его осудили за многочисленные преступления, в том числе за участие в планировании убийств прокуроров Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, совершенных в 1992 году, которые потрясли Италию и вызвали репрессии против сицилийской мафии.

На него также возлагается ответственность за взрывы в Риме, Флоренции и Милане в 1993 году, в результате которых погибли 10 человек, а также за помощь в организации похищения 12-летнего Джузеппе Ди Маттео, чтобы отговорить отца мальчика от дачи показаний против мафии. Мальчика продержали два года, а затем убили.

Мессина Денаро, которого итальянская пресса называет "последним крестным отцом", не дал полиции никакой информации об аресте возле частной клиники в столице Сицилии Палермо.

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Согласно медицинским документам, попавшим в итальянские СМИ, в 2020 и 2022 годах босс мафии под вымышленным именем перенес операции по поводу рака толстой кишки.

Врач клиники в Палермо сообщил, что состояние здоровья Мессины Денаро значительно ухудшилось в течение нескольких месяцев, предшествовавших его задержанию.

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