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Законодательство РК

В СИЗО Уральска умер подозреваемый в убийстве

В СИЗО Уральска умер подозреваемый в убийстве Фото: zakon.kz
Арестованный мужчина скончался в СИЗО Уральска. Он находился в камере под стражей. Погибшему было 63 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по ЗКО, мужчина находился в следственном изоляторе в связи с обвинением по статье 99 УК РК "Убийство", пишет портал "Мой Город". 

"Предварительная причина смерти — атеросклероз сосудов головного мозга", – пояснили в пресс-службе.

В августе 2022 года сотрудников СИЗО в Уральске подозревали в пытках и побоях.

Фигурантам уголовного дела предъявили обвинение по статье 146 УК РК "Пытки".

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