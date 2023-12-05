В СИЗО Уральска умер подозреваемый в убийстве

Арестованный мужчина скончался в СИЗО Уральска. Он находился в камере под стражей. Погибшему было 63 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по ЗКО, мужчина находился в следственном изоляторе в связи с обвинением по статье 99 УК РК "Убийство", пишет портал "Мой Город".

"Предварительная причина смерти — атеросклероз сосудов головного мозга", – пояснили в пресс-службе.

В августе 2022 года сотрудников СИЗО в Уральске подозревали в пытках и побоях.

Фигурантам уголовного дела предъявили обвинение по статье 146 УК РК "Пытки".