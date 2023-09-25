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Ситуация в Украине: Киевлянку подозревают в продаже украинок в рабство, прибыла первая партия танков США

флаг Фото: pixabay
Правоохранители в Киеве разоблачили женщину, которая "трудоустраивала" женщин за границу. Однако после пересечения границы украинки попадали в сексуальное рабство, сообщает Zakon.kz.
  • США выдадут Польше заем в размере 2 млрд долларов на модернизацию обороны, сообщает госдеп.
  • Россия имеет право защищать свою территориальную целостность и гарантировать, что ее суверенитет не будет подвергаться угрозам, заявил РИА Новости директор по информации и связям с общественностью правящей партии Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (ZANU-PF) Фараи Марапира, комментируя события на Украине.
  • Великобритания обучила около тысячи украинских саперов и инженеров, говорится в заявлении британского минобороны, опубликованном на сайте правительства страны.
  • Первая партия американских танков Abrams в субботу прибыла в Украину, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
  • Вопрос о заявлении министерства обороны Украины о том, что атака на Одессу является попыткой возмездия за нападение на штаб Черноморского флота в Севастополе, нужно направить министерству обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Западные союзники дали Киеву "зеленый свет" на использование поставленного ему оружия для осуществления ударов по Крыму, пишет испанская газета Pais.
  • Для мира в Украине дипломатия должна взять верх над поставками оружия и искусственным поддержанием конфликта, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
  • Экс-работник оборонного предприятия, который наводил российские ракеты на производственные цеха завода и критическую инфраструктуру Запорожья, получил пожизненное заключение, сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры, пресс-служба Службы безопасности Украины.
  • В августе украинцы увеличили сумму вкладов в банках на 5,2 млрд гривень. Общая сумма вкладов физических лиц на 1 сентября составила 1,16 трлн гривень.

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