Ситуация в Украине: Киевлянку подозревают в продаже украинок в рабство, прибыла первая партия танков США

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Правоохранители в Киеве разоблачили женщину, которая "трудоустраивала" женщин за границу. Однако после пересечения границы украинки попадали в сексуальное рабство, сообщает Zakon.kz.

США выдадут Польше заем в размере 2 млрд долларов на модернизацию обороны, сообщает госдеп.

Россия имеет право защищать свою территориальную целостность и гарантировать, что ее суверенитет не будет подвергаться угрозам, заявил РИА Новости директор по информации и связям с общественностью правящей партии Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (ZANU-PF) Фараи Марапира, комментируя события на Украине.

Великобритания обучила около тысячи украинских саперов и инженеров, говорится в заявлении британского минобороны, опубликованном на сайте правительства страны.

Первая партия американских танков Abrams в субботу прибыла в Украину, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Вопрос о заявлении министерства обороны Украины о том, что атака на Одессу является попыткой возмездия за нападение на штаб Черноморского флота в Севастополе, нужно направить министерству обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Западные союзники дали Киеву "зеленый свет" на использование поставленного ему оружия для осуществления ударов по Крыму, пишет испанская газета Pais.

Для мира в Украине дипломатия должна взять верх над поставками оружия и искусственным поддержанием конфликта, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

Экс-работник оборонного предприятия, который наводил российские ракеты на производственные цеха завода и критическую инфраструктуру Запорожья, получил пожизненное заключение, сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры, пресс-служба Службы безопасности Украины.

В августе украинцы увеличили сумму вкладов в банках на 5,2 млрд гривень. Общая сумма вкладов физических лиц на 1 сентября составила 1,16 трлн гривень. Читайте также Китай резко сократил импорт морепродуктов из Японии из-за сброса воды с АЭС "Фукусима" Побег в США с белкой: история мигранта взволновала волонтеров Франция эвакуирует посла и выводит войска из Нигера

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