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Законодательство РК

Проституция или продажа на органы: какова судьба казахстанцев, попавших в рабство в "золотом треугольнике"

Казахстан МИД РК рабство Фото: pixabay
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о судьбе казахстанцев, которые попадают в рабство в Таиланде, Мьянме и Лаосе. По его словам, зачастую девушек ждет проституция, а мужчин – продажа на органы, сообщает Zakon.kz.

Один из последних случаев произошел в конце января, когда казахстанскому консулу в Таиланде поступило сообщение о том, что наша соотечественница находится в трудовом рабстве в "золотом треугольнике". Женщина просила помощи. Позже местные власти выяснили, что, помимо нее, в трудовом рабстве находятся еще две казахстанки.

Силами МИД РК их вызволили, скоро они окажутся дома.

"Самое удивительное, что эти девушки прекрасно знали о ситуации, читали в новостях, но считали, что этого с ними не произойдет. Обвинять их в правовой неграмотности тоже неправильно, потому что они обе с высшим образованием, знают несколько языков. Но купились, в кавычках, на объявление, что там будет высокая зарплата. Поэтому поехали в Таиланд и оказались в такой сложной ситуации. Гражданам Казахстана рекомендуем при выезде на работу за рубеж внимательно изучать все контакты, условия, компании, что предстоит, круг обязанностей... Это ваша судьба, ваша жизнь, это еще повезло, что их в целости и сохранности вызволили оттуда. Бывают и трагические ситуации". Айбек Смадияров

За каждую из них требовали 10 тысяч долларов выкупа.

"Это компании, которые находятся в "золотом треугольнике". Но благодаря помощи дипломатов их получилось вернуть, не потратив ни копейки. (Что грозило девушкам. – Прим. ред.) – если это девушка, то занятие проституцией, если парень – то возможна и продажа на органы. Там не, как в кино, там по-настоящему все".Айбек Смадияров

За последние два года на приграничных с Таиландом территориях Мьянмы и Лаоса в трудовое рабство попало около 200 казахстанцев. При содействии посольства из трудового рабства на территории Мьянмы и Лаоса освобождены 28 казахстанцев. Около 60 граждан Казахстана вернулись на родину своими силами, не обратившись в посольство.

"Согласно имеющейся информации, в настоящее время на территориях вышеуказанных стран в трудовом рабстве остаются около 100 наших граждан. То, о чем вы слышали, – это часть, которая выходит в новостях. А есть некоторые факты, которые вообще в СМИ не попадают, самостоятельно выходят. Никак не можем знать (живи ли те, кто остались. – Прим. ред.). Есть люди, которые смирились с этим. Разные же бывают ситуации".Айбек Смадияров

Как казахстанцы попадают в рабство в "золотом треугольнике", можно прочитать здесь.

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МИД РК Смадияров Айбек Казахстан Мьянма Таиланд
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