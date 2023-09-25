В Иране во время взрыва на НПЗ погиб рабочий
Фото: Zakon.kz
На нефтеперерабатывающем заводе в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган произошла утечка газа, которая привела к взрыву газового конденсата. В результате погиб один рабочий, еще четверо получили ранения, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации РИА Новости, трагедия произошла 22 сентября во время плановых аварийных работ в одном из цехов по переработке.
"В результате происшествия 5 человек получили травмы, из-за тяжести которых один из них, к сожалению, скончался", – заявил руководитель отдела по связям с общественностью завода Сейед Мохаммад Али Моджтахед-заде.
Отмечается, что авария не повлияла на производственный процесс.
Ранее сообщалось, что в пригороде Чикаго в результате взрыва на НПЗ погибли люди.
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