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В Иране во время взрыва на НПЗ погиб рабочий

взрыв в Иране Фото: Zakon.kz
На нефтеперерабатывающем заводе в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган произошла утечка газа, которая привела к взрыву газового конденсата. В результате погиб один рабочий, еще четверо получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации РИА Новости, трагедия произошла 22 сентября во время плановых аварийных работ в одном из цехов по переработке.

"В результате происшествия 5 человек получили травмы, из-за тяжести которых один из них, к сожалению, скончался", – заявил руководитель отдела по связям с общественностью завода Сейед Мохаммад Али Моджтахед-заде.

Отмечается, что авария не повлияла на производственный процесс.

Ранее сообщалось, что в пригороде Чикаго в результате взрыва на НПЗ погибли люди.

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