В Иране во время взрыва на НПЗ погиб рабочий

Фото: Zakon.kz

На нефтеперерабатывающем заводе в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган произошла утечка газа, которая привела к взрыву газового конденсата. В результате погиб один рабочий, еще четверо получили ранения, сообщает Zakon.kz.

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